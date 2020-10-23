Неймар выбыл на три недели из-за травмы. Он пропустит матч с «Лейпцигом» в ЛЧ

Стала известна степень серьезности травмы, которую нападающий «ПСЖ» Неймар получил во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбулом» (2:0).
Как пишет журналист RMC Sport Мохамед Бухафси со ссылкой на источник, близкий к игроку, бразилец сможет вернуться на поле только после ноябрьской паузы на матчи сборных.
Футболист прошел обследование, которое выявило повреждение приводящей мышцы. Таким образом, Неймар точно не сыграет против «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также с «Нантом» и «Ренном» в чемпионате Франции.
Форвард был заменен на 26-й минуте матча с «Истанбулом». Покидая поле, он плакал.
В этом сезоне бразилец провел 4 матча в Лиге 1, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.
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