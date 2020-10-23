«Бавария» продлила рекордную серию в ЛЧ до 14 побед, разгромив «Ред Булл» (6:2)

«Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург» (6:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мюнхенская команда одержала 14-ю победу подряд в турнире, продлив собственную рекордную серию.
В прошлом розыгрыше ЛЧ «Бавария», завоевавшая трофей, одержала 11 побед подряд. Еще три победы команда Ханси Флика одержала на старте нынешнего розыгрыша турнира.
Отметим, что в сезоне-2002/03 «Барселона» одержала 11 побед подряд в ЛЧ, если учитывать матчи квалификации. Однако УЕФА в своей официальной статистике игры квалификации не учитывает.
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Ред Булл Арена»
- Голы:
- 1:0 – 4 Бериша, 1:1 – 21, пенальти Левандовски, 1:2 – 44, автогол Кристенсен, 2:2 – 66 Окугава, 2:3 – 79 Боатенг, 2:4 – 83 Сане, 2:5 – 88 Левандовски, 2:6 – 90 Люка Эрнандес.
-
Ред Булл –
Станкович, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Собослаи, Мвепу, Камара, Юнузович (Окугава, 65), Бериша (Онгене, 76), Койта (Окафор, 65).
-
Бавария –
Нойер, Боатенг, Люка Эрнандес, Павар (Сарр, 74), Алаба, Гнабри (Дуглас Коста, 90), Толиссо (Хави Мартинес, 74), Мюллер (Мусиала, 90), Киммих, Коман (Сане, 75), Левандовски.