«Бавария» продлила рекордную серию в ЛЧ до 14 побед, разгромив «Ред Булл» (6:2)

«Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург» (6:2) в матче 2-го тура группового этапа .

Мюнхенская команда одержала 14-ю победу подряд в турнире, продлив собственную рекордную серию.

В прошлом розыгрыше ЛЧ , завоевавшая трофей, одержала 11 побед подряд. Еще три победы команда одержала на старте нынешнего розыгрыша турнира.

Отметим, что в сезоне-2002/03 «Барселона» одержала 11 побед подряд в ЛЧ, если учитывать матчи квалификации. Однако УЕФА в своей официальной статистике игры квалификации не учитывает.