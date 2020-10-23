«Бавария» продлила рекордную серию в ЛЧ до 14 побед, разгромив «Ред Булл» (6:2)

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«Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург» (6:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мюнхенская команда одержала 14-ю победу подряд в турнире, продлив собственную рекордную серию.

В прошлом розыгрыше ЛЧ «Бавария», завоевавшая трофей, одержала 11 побед подряд. Еще три победы команда Ханси Флика одержала на старте нынешнего розыгрыша турнира.

Отметим, что в сезоне-2002/03 «Барселона» одержала 11 побед подряд в ЛЧ, если учитывать матчи квалификации. Однако УЕФА в своей официальной статистике игры квалификации не учитывает.

Ред Булл Австрия – Бавария Германия 2:6 (1:2, 1:4)
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Ред Булл Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Бериша, 1:1 – 21, пенальти Левандовски, 1:2 – 44, автогол Кристенсен, 2:2 – 66 Окугава, 2:3 – 79 Боатенг, 2:4 – 83 Сане, 2:5 – 88 Левандовски, 2:6 – 90 Люка Эрнандес.
Ред БуллСтанкович, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Собослаи, Мвепу, Камара, Юнузович (Окугава, 65), Бериша (Онгене, 76), Койта (Окафор, 65).
БаварияНойер, Боатенг, Люка Эрнандес, Павар (Сарр, 74), Алаба, Гнабри (Дуглас Коста, 90), Толиссо (Хави Мартинес, 74), Мюллер (Мусиала, 90), Киммих, Коман (Сане, 75), Левандовски.
Предупреждения:
Павар (23), Камара (53), Гнабри (68), Мвепу (85).

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