Кабелла, Вандерсон и Классон не сыграют с «Севильей» в ЛЧ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о потерях команды перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».
«Севилья» – одна из лучших команд Европы как в плане результата, так и качества, ожидаем интересный матч.
Прилетели ли Кабелла с Марковым? Кабелла – нет, а Марков с нами, он уже тренируется в общей группе. В
андерсон и Классон тоже прилетели, но они пока не готовы быть в основе», – сказал Мусаев.
«Краснодар» сыграет с «Севильей» завтра, 4 ноября. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.