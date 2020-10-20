Кабелла, Вандерсон и Классон не сыграют с «Севильей» в ЛЧ

Теги премьер-лига Россия Севилья Лига чемпионов УЕФА Краснодар Реми Кабелла Евгений Марков Виктор Классон Вандерсон Мурад Мусаев Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о потерях команды перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

«Севилья» – одна из лучших команд Европы как в плане результата, так и качества, ожидаем интересный матч.

Прилетели ли Кабелла с Марковым? Кабелла – нет, а Марков с нами, он уже тренируется в общей группе. В

андерсон и Классон тоже прилетели, но они пока не готовы быть в основе», – сказал Мусаев.

«Краснодар» сыграет с «Севильей» завтра, 4 ноября. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. 

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