Кабелла, Вандерсон и Классон не сыграют с «Севильей» в ЛЧ

Главный тренер «Краснодара» рассказал о потерях команды перед матчем группового этапа против «Севильи».

– одна из лучших команд Европы как в плане результата, так и качества, ожидаем интересный матч.

Прилетели ли Кабелла с Марковым? Кабелла – нет, а Марков с нами, он уже тренируется в общей группе. В

андерсон и Классон тоже прилетели, но они пока не готовы быть в основе», – сказал Мусаев.

сыграет с «Севильей» завтра, 4 ноября. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.