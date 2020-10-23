Суарес смотрел в монитор ВАР в игре с «Локо» и спорил с судьей из-за пенальти. Форвард получил желтую карточку

принимает «Атлетико» (1:1, первый тайм) в 3-м туре группового этапа .

На 24-й минуте матча желтую карточку получил нападающий .

Уругваец спорил с судьей и подсматривал в монитор ВАР, когда арбитр просматривал эпизод с игрой Эктора Эрреры рукой в своей штрафной. Пенальти был назначен. С точки забил Алексей Миранчук.

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