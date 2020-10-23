Суарес смотрел в монитор ВАР в игре с «Локо» и спорил с судьей из-за пенальти. Форвард получил желтую карточку

«Локомотив» принимает «Атлетико» (1:1, первый тайм) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
На 24-й минуте матча желтую карточку получил нападающий «Атлетико» Луис Суарес.
Уругваец спорил с судьей и подсматривал в монитор ВАР, когда арбитр Бенуа Бастьен просматривал эпизод с игрой Эктора Эрреры рукой в своей штрафной. Пенальти был назначен. С точки забил Алексей Миранчук.
На Sports.ru можно посмотреть игру в прямом эфире. Текстовая трансляция тоже доступна.
VAR помог арбитру увидеть игру рукой, а Антон Миранчук не промазал с точки 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) November 3, 2020
Смотри, как «Локо» сравнял счет в игре против «Атлетико», а Суарес словил желтую за то, что подглядывал 👀https://t.co/J9Yrl1tQ6r pic.twitter.com/wTq0EXY3Oy