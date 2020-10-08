«Спартак» хочет за Педро Рошу 6 млн евро. «Фламенго» не уверен, что игрок столько стоит

Стало известно, во сколько оценивает крайнего нападающего , который выступает на правах аренды в .

По данным Esporte News Mundo, москвичи хотят выручить от его продажи 6 миллионов евро.

В бразильском клубе не уверены, что 26-летний Роша стоит таких денег.

В начале октября сообщалось, что за выкуп Роши «Спартак» требует 10 млн евро, а бразильцы хотят продлить аренду хавбека.

«Спартак» купил бразильца за 12 миллионов евро в 2018 году. Его подробную статистику можно изучить здесь.

Чтобы заплатить «Спартаку» за аренду Педро Роши, «Крузейро» организовал сбор донатов и продает недвижимость

Главные трансферные провалы РПЛ в 2010-х: Смолов в «Локо», Педро Роша, а худший переход – конечно, Карлос Эдуардо