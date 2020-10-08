«Спартак» хочет за Педро Рошу 6 млн евро. «Фламенго» не уверен, что игрок столько стоит

Стало известно, во сколько «Спартак» оценивает крайнего нападающего Педро Рошу, который выступает на правах аренды в «Фламенго».
По данным Esporte News Mundo, москвичи хотят выручить от его продажи 6 миллионов евро.
В бразильском клубе не уверены, что 26-летний Роша стоит таких денег.
В начале октября сообщалось, что за выкуп Роши «Спартак» требует 10 млн евро, а бразильцы хотят продлить аренду хавбека.
«Спартак» купил бразильца за 12 миллионов евро в 2018 году. Его подробную статистику можно изучить здесь.
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