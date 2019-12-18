За выкуп Роши «Спартак» требует 10 млн евро у «Фламенго». Бразильцы хотят продлить аренду хавбека

«Фламенго» ведет переговоры со о продлении аренды полузащитника до августа 2021 года.

Годичная аренда 26-летнего бразильца в клубе из Рио-де-Жанейро рассчитана до 31 декабря 2020-го. Она обошлась «Фламенго» в 2 млн евро, сообщает журналист Бренно Беретта.

По данным источника, чтобы выкупить трансфер Роши, нужно заплатить еще 10 млн.

Соглашение футболиста со «Спартаком» заканчивается в июне 2023 года.

За «Фламенго» игрок забил 1 гол и отдал 1 пас в 7 матчах. Статистику Роши можно найти здесь.