За выкуп Роши «Спартак» требует 10 млн евро у «Фламенго». Бразильцы хотят продлить аренду хавбека

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«Фламенго» ведет переговоры со «Спартаком» о продлении аренды полузащитника Педро Роши до августа 2021 года.

Годичная аренда 26-летнего бразильца в клубе из Рио-де-Жанейро рассчитана до 31 декабря 2020-го. Она обошлась «Фламенго» в 2 млн евро, сообщает журналист Бренно Беретта.

По данным источника, чтобы выкупить трансфер Роши, «Фламенго» нужно заплатить еще 10 млн.

Соглашение футболиста со «Спартаком» заканчивается в июне 2023 года.

За «Фламенго» игрок забил 1 гол и отдал 1 пас в 7 матчах. Статистику Роши можно найти здесь.

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