За выкуп Роши «Спартак» требует 10 млн евро у «Фламенго». Бразильцы хотят продлить аренду хавбека

«Фламенго» ведет переговоры со «Спартаком» о продлении аренды полузащитника Педро Роши до августа 2021 года.
Годичная аренда 26-летнего бразильца в клубе из Рио-де-Жанейро рассчитана до 31 декабря 2020-го. Она обошлась «Фламенго» в 2 млн евро, сообщает журналист Бренно Беретта.
По данным источника, чтобы выкупить трансфер Роши, «Фламенго» нужно заплатить еще 10 млн.
Соглашение футболиста со «Спартаком» заканчивается в июне 2023 года.
За «Фламенго» игрок забил 1 гол и отдал 1 пас в 7 матчах. Статистику Роши можно найти здесь.