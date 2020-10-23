Алан Дзагоев: «ЦСКА должен идти на 1-м месте. У нас опытная команда, отмазки уже не прокатят»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о лидерстве команды в чемпионате России.
– ЦСКА вышел на первое место в РПЛ. Амбиции в этом году у команды максимальные, несмотря на молодость?
– Наша задача – не удержаться, а закрепиться на этой позиции. Нужно уверенно идти на первом месте. Ребята уже поиграли в Премьер-лиге, так что больше не скажешь, что у нас молодая команда.
Для ЦСКА это неактуально. Да, по возрасту команда все еще молодая, но уже достаточно опытная. Эти отмазки для нас не прокатят.
ЦСКА должен оставаться наверху, у нас все для этого есть: хорошая игра, доминирование над соперниками. Продолжаем в том же духе, – сказал Дзагоев.
Дзагоев сделал ЦСКА лидером РПЛ: благодаря этому стильному голу из-за штрафной обошли «Спартак» и «Зенит»