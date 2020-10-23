Широков о Путине: «Ведем разумную внешнюю политику, но у него плохие консультанты во внутренней, мне кажется»

Бывший хавбек сборной России Роман Широков поделился мнением о президенте страны .

– А ты за Путина?

– Я не сказал, что я прям за Путина. Я уже много раз говорил, что мне какие-то вещи нравятся, какие-то не нравятся.

– Какие?

– Мне кажется, мы разумную внешнюю политику ведем, но во внутренней, особенно экономической, у него, мне кажется, консультанты плохие. Либо они не до конца ему объясняют то, что нужно делать. Хотя говорят, что он в этом плане очень сильно прибавил, но я не знаю. Мы не все еще знаем факторы, которые приводят к принятию определенных решений.

– Как ты думаешь, кто бы мог стать следующим президентом?

– Честно, такой же фигуры пока не видно. Хотя его тоже никто не воспринимал сначала. Но если исходить из того, что Лавров уже достаточно старый, то он нет. Ну кто у нас – Шойгу есть. Кто еще может? Такая скрытая фигура, наверное – Дюмин, губернатор.

– Мишустин?

– Мишустин, возможно, но мне кажется, нет. Мне кажется, вот губернатор Тульской области [Дюмин], – сказал Широков.

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