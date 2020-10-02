ЧФР намерен бойкотировать матч румынской лиги из-за судейства в игре с «Газ Метаном» по решению владельца

ЧФР раскритиковал судейство в чемпионате Румынии после матча с клубом (1:2).

«Можно проиграть матч, ошибаться, но не так. Я не знаю, что произошло. Во время нашего чистого гола увидели офсайд. Перед матчем мы с рефери пообщались по-дружески, речь шла об уважении, но… Мы в невыгодном положении, это точно.

В прошлом году было подобное. У нас нет шансов, когда арбитры так судят. Решение владельца – не выходить на следующую игру. После матча с «Ромой» мы не поедем в Питешти. Это прямое послание от владельца.

Вносишь мяч ворота, но при тебе его вынимают обратно! Это невозможно. Никто из нашей команды не был в офсайде. Нельзя отменять чистый гол! Происходящее с судейством в нашей стране – это трагедия», – заявил директор скаутингового отдела ЧФР Мариус Билянько.

Отмечается, что клуб из Клужа недоволен тем, что ряд принципиальных матчей команды обслуживали арбитры из Крайовы – города, где базируется их конкурент КСУ, занимающий 1-е место в чемпионате Румынии.

Судейская бригада во главе с Джордже Гэманом на 68-й минуте отменила гол ЧФР из-за офсайда. Также команда из Клужа дважды требовала назначить пенальти в ворота «Газ Метана», но в обоих случаях рефери не зафиксировал нарушения правил.

На старте нынешнего сезона РПЛ владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата России из-за судейских ошибок в матче с «Сочи» (2:2).