Марко Николич: «Мне близки эмоции и страсть «Атлетико». Хотел бы, чтобы моя команда играла так же»

Главный тренер высказался о соперниках по групповому этапу Лиги чемпионов.

«В России меня часто об этом спрашивают. Люди испугались и очень удивлялись моей реакции. Как правило, спрашивали, боимся ли мы. Почему мы должны бояться? Это футбол. Мы хотим соревноваться с сильнейшими. Будет легко? Конечно, нет! Это же чемпионов, здесь собраны 32 лучших команды в Европе. Мы видим в этом вызов. Играть, бороться и добывать хорошие результаты против таких клубов.

– это машина и действующий чемпион. Мы все видели, как она провела концовку прошлого сезона, какую мощь продемонстрировала на самом высоком уровне европейского футбола.

Потом , который мне очень нравится, с и их стилем игры. Теперь у них есть [Луис] Суарес. Мне близки эмоции и страсть «Атлетико». Я бы хотел, чтобы мои команды играли так же.

Наконец, . Очень интересный проект. Я знаком с ним и могу сказать, что там ничего не происходит просто так. У них есть стратегия, они точно знают, что делают. Очень интересная молодая команда со зрелищными игроками, быстрая и сильная. Ей пока не хватает опыта, но по потенциалу это лучшая молодая команда Европы», – сказал Николич.