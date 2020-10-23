Ибрагимович набрал 23 (17+6) очка в 22 матчах за «Милан» в Серии А после возвращения

«Милан» победил (2:1) в 6-м туре Серии А.

На 18-й минуте форвард «россонери» , находясь в штрафной площади соперника, отдал пас на ход хавбеку , и тот отправил мяч в ворота от перекладины.

Это первый голевой пас 39-летнего шведа в нынешнем сезоне чемпионата Италии и шестой – с января 2020 года, когда нападающий вернулся в клуб.

На 83-й минуте Ибрагимович ударом через себя принес команде победу.

Всего с момента перехода нападающий набрал 23 (17+6) очка в 22 матчах за «Милан» в чемпионате Италии. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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