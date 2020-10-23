Месси получил 2-ю желтую карточку за 3 матча. Он поспорил с судьей игры с «Алавесом»

проигрывает «Алавесу» (0:1, перерыв) в матче 8-го тура .

На 39-й минуте нападающий каталонцев получил желтую карточку за споры с главным арбитром . Он также пнул мячом в сторону судьи.

Аргентинец был недоволен тем, что судья не наказал футболиста за фол.

Это вторая желтая карточка Месси за три последних матча. В 7-м туре Ла Лиги с «Реалом» (1:3) капитан каталонцев также был предупрежден.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры «Барсы» с «Алавесом».