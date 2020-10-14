Орлов о «Зените»: «Во всех линиях дыры, играли академично, вальяжно. Нет жажды победы»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в стартовом туре группового турнира Лиги чемпионов.

– «Зенит» не заслужил поражения?

– Это почему же не заслужил?! Вы дома играете, первый матч в группе. Ну уж, наверное, в желании, в страсти должны превосходить соперника. Это основное условие!

– И оно, на ваш взгляд, не было выполнено?

– На своем поле нужно рвать всех! Ребята, это ! Ну что это было в первом тайме? Очень академично, вальяжно... Как будто думали: все равно забьем.

– К кому у вас наибольшие претензии?

– Средняя линия... Ну и в обороне просчеты. Круговой, конечно, еще молод. Впереди хорош, а сзади серьезно ошибается. А какой брак у Оздоева?

– К Дзюбе нет вопросов по матчу?

– Да почему же нет? Разве он забил? Его работа – мячи в сетке.

– У него был момент – голкипер выручил.

– Счет на табло. Дзюба и Азмун ушли с поля без голов. Много ли они создали опасных моментов? Два? Это же мало для Лиги чемпионов! При этом нужно говорить и про другую проблему.

– Какую?

– По сути, Дзюба и Азмун оказались на голодном пайке. Им редко доставляли мячи. Барриос, Оздоев, Кузяев, Ракицкий не доработали в этом отношении.

Да во всех линиях дыры! Общая игра питерцев показала, что у нас нет жажды победы, – считает Орлов.

Семак ничего не изменил даже после провального первого тайма. «Зенит» и правда мог выиграть, но все очень грустно