Марко Николич: «Локо» с «Зальцбургом» и «Баварией» играет на полную, а в РПЛ – неуважительно. Непонятно»

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча 13-го тура с (1:2).

«Поздравляю «Сочи» с победой. Непонятно для меня, почему мы не вышли на поле в первом тайме. Это были две разные игры: первый и второй тайм.

Подарили сопернику моменты, они ими воспользовались. Не понимаю, как мы так позволили себе играть на уровне РПЛ.

Во втором тайме соперник глубоко оборонялся, они удерживали результат. У наших ворот уже не было моментов, но первый тайм был просто ужас.

Не так важно, что я говорил в перерыве. Важно другое. Почему мы так плохо играли в первом тайме? Почему так грубо ошибались? Как можно так относиться к игре? Я хочу быстро разобраться в этом.

Для меня непонятно, почему с «Зальцбургом» и «Баварией» мы играем на полную, выкладываемся, а через два дня так неуважительно играем в РПЛ. Это та проблема, которую мне надо решить в ближайшее время.

График тяжелый, да, но сегодня мы выпустили пять свежих игроков. Они должны показывать себя.

Я не понимаю, почему мы так ужасно отнеслись к игре в первом тайме. Во втором тайме все было неплохо, но это уже поздно было», – сказал Николич.

«Локомотив» проиграл 3 матча подряд. Следующая игра – с «Атлетико»