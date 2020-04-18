Рапино о Трампе: «В Белом доме сидит белый националист. Его политика привела к большему расколу в народе»

Футболистка сборной США Меган Рапино раскритиковала президента страны .

«Я думаю, мы понимаем, что иммиграция не приводит к сокращению рабочих мест. На самом деле она полезна для экономики. Мы знаем, что женская рабочая сила полезна для экономики. Мы знаем, что равноправие полезно для экономики.

Вредно для экономики и для общества огромное количество заключенных, и в долгосрочной перспективе мы тратим больше денег на войны с наркотиками, какими бы они ни были. По-моему, доказано, что это наносит серьезный ущерб.

Сейчас у нас, очевидно, в Белом доме – я так считаю – сидит белый националист. Изрыгание ненависти и указывание на других («othering» – политическая стратегия, когда себя представляют носителями истины, а противную сторону – прибегающей ко лжи – прим. Sports.ru) привели только к большему расколу среди людей, большему отчаянию, большим опасениям и страхам перед будущим.

Для электоральной базы Трампа на самом деле ничего сделано не было. Нет такого, что он дал им кучу рабочих мест. Он не сделал их жизнь лучше, а только дал лживые причины, почему они могут быть недовольны своей жизнью. Никакого движения вперед не было», – заявила Рапино.

Также футболистка высказалась о своих планах начать политическую карьеру.

«Увидим ли мы мое имя в бюллетене? Я не закрываю двери, но это кажется диким. О какой роли я бы мечтала? Конечно, о президентской. Если буду бороться, то за самую большую и ужасную должность.

Так я бы могла стать президентом, но в этом случае мне нужно назначить тех, кто умнее, компетентнее и вообще во всем лучше меня, чтобы заниматься этим.

Я не строю из себя, мол, я самая умная и должна стать президентом. На самом деле я считаю, что вообще не готова к работе на любой должности в правительстве. Однако у меня достаточно скромности, чтобы признать: «Вы умнее, поэтому сделайте это, это и это», – заявила Рапино.

В начале мая футболистка заявила, что готова стать вице-президентом США в случае избрания Байдена.

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