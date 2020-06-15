Дональд Трамп: «Когда вижу, как встают на колено во время гимна США, игра для меня окончена»

Президент США Дональд Трамп поделился мнением об акции Black Lives Matter.

«С нетерпением жду живого спорта. Но каждый раз, когда я становлюсь свидетелем того, как игрок стоит на коленях во время гимна США, что является признаком большого неуважения к нашей стране и нашему флагу, игра для меня окончена!» – написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп заявлял, что не будет смотреть матчи сборной страны после того, как федерация разрешила вставать на колено во время гимна.

В свою очередь футболистка национальной команды США Меган Рапино не раз выступала с критикой относительно нынешнего президента.

На колено также вставали игроки из НФЛ – сильнейшей лиги американского футбола.

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