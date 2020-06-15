Дональд Трамп: «Когда вижу, как встают на колено во время гимна США, игра для меня окончена»

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Президент США Дональд Трамп поделился мнением об акции Black Lives Matter.

«С нетерпением жду живого спорта. Но каждый раз, когда я становлюсь свидетелем того, как игрок стоит на коленях во время гимна США, что является признаком большого неуважения к нашей стране и нашему флагу, игра для меня окончена!» – написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп заявлял, что не будет смотреть матчи сборной страны после того, как федерация разрешила вставать на колено во время гимна.

В свою очередь футболистка национальной команды США Меган Рапино не раз выступала с критикой относительно нынешнего президента.

На колено также вставали игроки из НФЛ – сильнейшей лиги американского футбола.

Весь мир (и особенно спорт) сейчас стоит на колене. Жест Каперника сначала расколол США надвое, а затем стал символом протеста

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