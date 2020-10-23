Бензема поговорил с Винисиусом по поводу нежелания пасовать бразильцу. Они уладили вопрос

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Нападающий «Реала» Карим Бензема и полузащитник Винисиус Жуниор обсудили эпизод, который случился в перерыве матча Лиги чемпионов с «Боруссией» Менхенгладбах (2:2).

Француз выразил недовольство игрой бразильца в разговоре с Ферланом Менди. Слова нападающего расшифровали французские медиа.

«Он делает то, что хочет. Брат, не играй на него. Он играет против нас», – сказал Бензема.

Как пишет As, Бензема сегодня поговорил Винисиусом и объяснил произошедшее. После короткой беседы они уладили вопрос. 

«Не пасуй ему, он играет против нас». Бензема в перерыве просил Менди не давать мяч Винисусу (расшифровали по губам)

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