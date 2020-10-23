«Брат, не пасуй ему. Он играет против нас». Бензема попросил Менди не давать мяч Винисиусу в перерыве матча с «Боруссией»

Нападающий «Реала» остался недоволен игрой одноклубника Винисиуса в матче с (2:2).

В перерыве Бензема выразил свое недовольство соотечественнику . Слова нападающего расшифровали французские медиа.

«Он делает то, что хочет. Брат, не играй на него, мамой прошу. Он играет против нас», – сказал Бензема.

Во втором тайме Менди сделал Винисиусу лишь три паса. А сам Бензема ни разу не сыграл на бразильца, в первом тайме он трижды пасовал партнеру.

Фото: Telefoot

«Реал» – 4-й в группе. Проигрывали до 93-й минуты после дубля сына Тюрама (он начинал в «Барселоне»)