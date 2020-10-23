ФИФА поддержала норвежского судью-гея: «Футбол должен быть для всех»

ФИФА поддержала норвежского судью , признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации.

поддерживает Хагена за это смелое решение. Каминг-аут активного участника футбольной деятельности, а также положительная реакция, вызванная этим, является четким сигналом о поддержке разнообразия.

Футбол должен быть для всех, и смелый шаг Тома важен, чтобы проложить путь и дать всем почувствовать себя в нашей игре в безопасности и желанными гостями», – сказала директор ФИФА по социальной ответственности и образованию Джойс Кук.

Хаген работает на матчах высшего дивизиона Норвегии с 2006 года. В 2013 году он обслуживал матч сборной России, а также игру «Зенита» с «Порту» в Лиге чемпионов.

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