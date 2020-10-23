Семак о 0:2 с «Боруссией»: «Можно было выиграть, но сложно»

Главный тренер «Зенита» дал комментарий после поражения от дортмундской (0:2) в матче группового этапа .

– К сожалению, проиграли. «Боруссия» играла хорошо, интенсивно, много прессинговала, поэтому у нас не получались хорошие атакующие действия.

Что касается обороны, то было несколько ошибок в первом тайме. Во втором тайме играли лучше, но, к сожалению, в простой ситуации ошиблись, что привело к пенальти.

После этого пытались чуть-чуть обострить нашу игру, использовать наши ресурсы, но не получилось сравнять счет. А в добавленное время пропустили еще и второй мяч.

– Три поражения подряд – стечение обстоятельств или закономерность?

– И победы, и поражения – это часть работы. Что касается сегодняшнего матча – можно было выиграть, но сложно.

Что касается матчей с «Брюгге» и «Рубином» – такое бывает; мы играли лучше, но не всегда победы приходят тогда, когда их ждешь. Нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу.

– Понятно, что вы собирались играть с низкой линией обороны. Но как вы собирались забивать? Как показалось, у не было ни контратак, ни стандартов, ни прессинга.

– Он был, прессинг был, где мы отбирали мячи, но его было недостаточно абсолютно.

И атаки были, но их тоже было недостаточно. Конечно, нужно было смелее и больше атаковать. Ситуаций, которые мы создали, было недостаточно, чтобы забить, – заявил Семак.

«Зенит» тонет в ЛЧ – 0 ударов в створ Дортмунда. Семак даже убрал Дзюбу в перерыве