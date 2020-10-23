У Малкома повреждение колена, реабилитация займет 2-3 недели. У Азмуна ангина

сообщил подробности состояния двух игроков команды – полузащитника Малкома и форварда Сердара Азмуна.

Ранее стало известно, что они пропустят матч группового турнира с дортмундской «Боруссией».

« прилетел с командой на дополнительную консультацию, которая подтвердила диагноз медицинского штаба команды: игрок получил повреждение боковой связки колена.

Консервативное лечение и реабилитация займут 2-3 недели.

У Сердара Азмуна диагностирована ангина, футболист приступит к индивидуальным тренировкам по поддержанию формы в ближайшее время», – говорится в сообщении клуба.