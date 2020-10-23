У Малкома повреждение колена, реабилитация займет 2-3 недели. У Азмуна ангина

Теги Зенит Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА травмы Сердар Азмун Малком Футбол

«Зенит» сообщил подробности состояния двух игроков команды – полузащитника Малкома и форварда Сердара Азмуна

Ранее стало известно, что они пропустят матч группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». 

«Малком прилетел с командой на дополнительную консультацию, которая подтвердила диагноз медицинского штаба команды: игрок получил повреждение боковой связки колена.

Консервативное лечение и реабилитация займут 2-3 недели.

У Сердара Азмуна диагностирована ангина, футболист приступит к индивидуальным тренировкам по поддержанию формы в ближайшее время», – говорится в сообщении клуба.

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