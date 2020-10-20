Малком вылетел с «Зенитом» на матч с «Боруссией». Бразилец травмирован

«Зенит» отправился в Дортмунд на матч Лиги чемпионов с «Боруссией».
Вместе с командой вылетел полузащитник Малком, продолжающий восстановление от травмы.
Из-за повреждения бразилец пропустил матчи «Зенита» против «Брюгге» (1:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов и против «Рубина» (1:2) в 12-м туре РПЛ.
23-летний хавбек провел в этом сезоне 10 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал один ассист.
«Зенит» сыграет с «Боруссией» завтра, 28 октября. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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