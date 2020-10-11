«Надо дать плоду расти и вовремя сорвать». Черчесов о Сафонове в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах в команде вратаря .

– Про Сафонова. Все ждали Матвея оптимистично в сборной. По Сафонову все понятно, а как реагирует на эту историю Шунин? Он только-только стал основным вратарем, играет так, что вопросов к нему вроде бы нет. Но общество активно проталкивает кандидатуру Сафонова как надежду нации на долгие годы.

– Это нормальное явление, что общество подталкивает. Но то, что кто-то кого-то подталкивает, на нас мало влияет. А реакция Шунина была – он сыграл на ноль. Если вы это имеете в виду.

Я уже говорил, мы внимательно относимся ко всем игрокам и думаем, когда, кого, при каких обстоятельствам [вызывать], что это даст.

Я уже говорил, что мы не хотели его выдергивать из молодежной сборной, потому что она решает свои задачи, ну и самое главное – вызов в сборную был 28 сентября был, а через пару дней у них [«Краснодара»] был ответственный матч с ПАОК. Согласитесь, если бы мы вызвали Сафонова на сбор, два дня до игры его бы только поздравляли, отвлекали, ну вы понимаете. Радость от приглашения могла обернуться проигрышем с ПАОК.

А теперь они в Лиге чемпионов, он там проявляет себя и к нам попал естественным путем. Надо дать плоду расти и, самое главное, нам его вовремя сорвать. Причем это касается не только его, это касается всех. Мы все время удивляемся, куда пропадают наши игроки, из молодежной сборной и так далее. Невозможно опережать события, – отметил Черчесов.