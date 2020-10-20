«Приятно, когда «Бавария» тянет время в матче с «Локомотивом». Мещеряков о матче ЛЧ

Председатель совета директоров «Локомотива» подвел итоги матча с «Баварией» (1:2) в Лиге чемпионов.

– Очень интересная игра для всех болельщиков, держала в напряжении до конца. Шансы были у всех, и у нас тоже.

Достойно сыграли, спасибо ребятам, которые отдавались на поле. Зрители видели, кто и как играл. Молодежь прилично себя показала.

– Результат не по игре?

– Мы могли забить больше, так скажу. Приятно, когда «Бавария» в матче с «Локомотивом» тянет время, не только Нойер.

Про скандирования фанатов даже говорить ничего не хочу. Пусть кричат, что хотят.

Райкович поначалу дергался, но потом вошел в игру. Для него это первый серьезный матч. Вышел достойно, – сказал Мещеряков.

«Локомотив» чаще бил в створ ворот, чем «Бавария»