Мануэль Нойер: «Локо» сыграл очень хорошо. «Баварии» пришлось потрудиться ради победы»

Капитан «Баварии» высказался о победе над «Локомотивом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«Конечно, мы довольны результатом. Матч сегодня был тяжелым, нам пришлось потрудиться, чтобы добиться победы. Думаю, сыграл очень хорошо, они действовали очень компактно.

У нас было несколько моментов, чтобы забить второй гол, но потом мы пропустили, и ситуация стала сложнее. В итоге мы рады тому, как мы отреагировали и добились победы.

Мы всегда верим в себя. Думаю, в последние недели и месяцы мы это показали, показали дух, который есть у нашей команды. Но нельзя полагаться только на него, нам всегда приходится начинать с нуля. Ты же видел, что сегодня было непросто», – сказал Нойер в эфире DAZN.