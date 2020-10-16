Андрей Аршавин: «После слов Федуна судьи стали лояльнее к «Спартаку». Другие клубы тоже так хотят»

Бывший полузащитник «Зенита» раскритиковал поведение владельца «Спартака» , который после матча 1-го тура с «Сочи» (2:2) заявил, что команда снимется с чемпионата.

«Может, для это хорошо, но для лиги плохо. Когда Федун говорит, что за такое судейство я беру и снимаюсь с чемпионата. Во-первых, все понимали, что этого не произойдет.

А, во-вторых, судьи начали более лояльно к «Спартаку» относиться, другие команды теперь так же хотят действовать. В Испании говорят: недовольны всегда только проигравшие», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».