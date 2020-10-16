Степашин об идеологии «Динамо»: «Агрессивный наступательный футбол. Игра не только за очки»

Член совета директоров «Динамо» поделился мнением об идеологии клуба и ожидаемом от команды стиле игры.

– Вы говорили, что обсуждалась кандидатура на пост главного тренера «Динамо», но совет директоров принял другое решение в связи с тем, что идеология сегодня несколько иная. Что за идеология сегодня у «Динамо»?

– Нынешнего «Динамо» пока еще не знаю. Идеология только формируется.

– И что это за идеология?

– Агрессивный наступательный футбол. Не только за очки. Юрия Павловича комментировать не буду. Я считаю, что это один из лучших тренеров страны, – сказал Степашин.

«Динамо» должно быть одним из лучших в Европе к 2023 году. Чтобы не мучиться с «Вольфсбергом». Степашин о задачах клуба