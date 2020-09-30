Степашин о стиле Шварца: «Будем играть с теми динамовскими традициями, что были еще в Советском Союзе»

Член совета директоров «Динамо» рассказал, в каком стиле будет действовать команда при новом главном тренере .

– Шварц будет по-динамовски игру строить?

– Безусловно, да. С теми динамовскими традициями, которые были еще в Советском Союзе, когда играли Численко и Яшин. В футбол, который нравится зрителям, где самое главное – результат.

– Кроме кандидатуры Шварца называли еще Бердыева…

– Да нет, Бердыева кто-то придумал. На самом деле найти тренера было поручено спортивному директору Желько Бувачу. Собственно, с его предложением мы и согласились.

– Дорогое это удовольствие?

– Да нет. Намного дешевле, чем можно было подумать.

– Вы пока не встречались с Сандро Шварцем?

– Нет, он еще в Германии.

– Когда вы его ждете?

– Сейчас все решится. У нас же сейчас сложные проблемы – пандемия и прочее. Приедет, как положено. Так что обязательно на совете директоров встретимся, поздравим. И, я думаю, все будет хорошо, – сказал Степашин.

Новый тренер «Динамо» – тоже друг Клоппа. В молодости схлопотал от Юргена в лицо, теперь берет с него пример и получает похвалу