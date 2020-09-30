Степашин о стиле Шварца: «Будем играть с теми динамовскими традициями, что были еще в Советском Союзе»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, в каком стиле будет действовать команда при новом главном тренере Сандро Шварце.
– Шварц будет по-динамовски игру строить?
– Безусловно, да. С теми динамовскими традициями, которые были еще в Советском Союзе, когда играли Численко и Яшин. В футбол, который нравится зрителям, где самое главное – результат.
– Кроме кандидатуры Шварца называли еще Бердыева…
– Да нет, Бердыева кто-то придумал. На самом деле найти тренера было поручено спортивному директору Желько Бувачу. Собственно, с его предложением мы и согласились.
– Дорогое это удовольствие?
– Да нет. Намного дешевле, чем можно было подумать.
– Вы пока не встречались с Сандро Шварцем?
– Нет, он еще в Германии.
– Когда вы его ждете?
– Сейчас все решится. У нас же сейчас сложные проблемы – пандемия и прочее. Приедет, как положено. Так что обязательно на совете директоров встретимся, поздравим. И, я думаю, все будет хорошо, – сказал Степашин.
Новый тренер «Динамо» – тоже друг Клоппа. В молодости схлопотал от Юргена в лицо, теперь берет с него пример и получает похвалу