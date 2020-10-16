«Реал» связывался с Почеттино перед класико (Onda Cero)

«Реал» контактировал с бывшим главным тренером «Тоттенхэма» .

По информации Onda Cero, в клубе полагают, что нынешний главный тренер мог уйти таким же образом, как и в мае 2018 года, в случае поражения от «Барселоны» в 7-м туре .

На этот случай «Реал» связался с Почеттино до класико, чтобы узнать, доступен ли он и его тренерский штаб.

Журналист Хосе Рамон де ла Морена в программе El Transistor при этом сообщил, что «Реал» не уволил бы Зидана, если бы команда проиграла класико. Более того, в Мадриде не намерены делать перестановок такого рода на протяжении всего нынешнего сезона.

В клубе с уважением относятся к заслугам Зидана и считают, что он должен принимать решение об уходе самостоятельно.

Ранее утверждалось, что в «Реале» задумались о смене тренера, а еще один кандидат на смену Зидану, кроме Почеттино, – экс-форвард клуба Рауль.

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