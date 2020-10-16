Экс-игрок «Локомотива» , перешедший в , поделился мнением о политике в России и в мире.

– Какое у вас отношение к Путину?

– Большое уважение!

– Это самый сильный президент в мире?

– Самый сильный, потому что самый стабильный. Есть еще Лукашенко, он тоже стабилен. Но посмотрим, что будет дальше. А то эта вся ситуация в Белоруссии… Мы же видим, как на них действует эта Европа! Похоже на сценарий в Украине…

– Что бы вы сказали Путину, если бы с ним встретились?

– О! Если бы была возможность, то наш разговор бы был несколько часов. Мы в Сербии больше уважаем Путина, чем нашего президента!

– Но в России тоже есть проблемы…

– Да, это и зарплаты, коммуналка. Я знаю об этом. Но такие же проблемы есть везде. И в Европе, и в Америке, и в Австралии. Это не только в России, – сказал Пейчинович.

Кажется, Путин безупречен в любом спорте, которым занимается. Это не совсем так – мы нашли его единственное поражение