Игорь Рабинер: «Зенит» для многих – символ несменяемой 20 лет власти. На ней особо не оттянешься, а на «Зените» – можно. Пока»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер присоединился к дискуссии об отношении к «Зениту» на фоне поражения в от «Брюгге» (1:2).

«Два уважаемых Ильи, Геркус и Казаков, давайте называть вещи своими именами. Мощный хейт, который обрушился вчера и сегодня на «Зенит», с футболом связан постольку-поскольку.

«Зенит» для очень многих людей – символ нашей несменяемой уже 20 лет власти. Но на ней после разных законов особо словесно не оттянешься. А на «Зените» – можно. Пока. И понять чувства людей – тоже можно.

Когда тот же «Зенит» проигрывал в Европе при Садырине финскому «Куусюси» (ой, что бы началось сейчас), а потом, допустим, при Морозове или Петржеле, никто ведь не злорадствовал. Наоборот, питерцам сочувствовали, и за их симпатичные команды болели в самых разных городах.

В футболе, за исключением двух лет Николая Толстых (которого выкинули, как только смогли), бывшие президенты руководят c 2005 года, что опять же – интересная и характерная тенденция. Но сама по себе эта игра демократична и дает хоть какую-то возможность выигрывать кому-то другому безотносительно финансовых и административных возможностей.

А может, просто руководство «Зенита» в те или иные моменты работает настолько бездарно, что не может реализовать свои объективные преимущества, как это в 90-е годы удавалось «Спартаку», у которого при этом не было такого властного ресурса (ну, разве что в первой половине, когда болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев был очень близок к Борису Ельцину, но это тоже была история персональная, а не структурная).

Тем не менее с того момента, как президенты «Зенита» начали возглавлять российский футбол, минус два года при Толстых (оба раза чемпион – ЦСКА), из 13 сезонов «Зенит» стал чемпионом в шести. А в 13 до того (можно сказать, в 15 – с другими президентами) – ни разу. И люди тоже это видят, и их не обманешь.

«Брюгге», 60 миллионов за Малкома и Вендела (как и раньше 100 – за Халка и Витселя), отсутствие настроя, тактические просчеты Семака (Боаша, Луческу, Манчини) и прочие частности интересуют примерно одного человека из ста, а то и из тысячи. Что, конечно, жаль, но это объективная ситуация.

Домашний проигрыш малобюджетной бельгийской команде, вне зависимости от того, как играли, – это для людей повод сравнить траты на «Зенит», клуб крупнейшей госкорпорации, и их эффективность – с тем, что платят и будут платить пенсионерам, бюджетникам и т.д.

Это может выглядеть каким угодно популизмом, но футбол всегда был для публики возможностью массово (будь то на стадионе или сейчас в интернете) высказать то, на что в обычной жизни никакой возможности и никаких прав у нее нет.

Вот отсюда все эти пляски на костях», – написал Рабинер в телеграм-канале.

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