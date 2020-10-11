Агент Гурцкая: «Работы Газизова пока нет. Пришел на готовое. Играет команда Цорна»

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о работе генерального директора «Спартака» .

– Газизов сказал: «Я закрыл кормушку». Про кого это он так?

– Мне самому было бы очень интересно услышать – про кого он так сказал, какую кормушку, кто там кормился.

– От кого закрыл кормушку?

– От того, кто ему в летнее трансферное окно предлагал игроков. Только перед ними мог закрыть. У меня со «Спартаком» сейчас нет отношений, наблюдательные. Что хорошего в этой фразе? Он не получит игроков.

– Уже получил. Мозеса.

– 29-летнего готового игрока. Для чего тогда весь селекционный отдел? Мозеса искать не надо. Он в рынке, его все знают.

– «Спартак» взял Кокорина. Ты к этому нейтрально относишься?

– Он пока никакой. Надеюсь, разыграется.

– Это победа Газизова?

– Он брал проверенное качество. Как Мозеса. На бумаге хороший трансфер.

– И узбек Урунов.

– Пока не понимаю этот трансфер.

– Полтора миллиона евро за очень талантливого футболиста.

– Он занимает иностранное место, он слабее всех, кто играет в «Спартаке» на этой позиции.

– Он слабее Умярова?

– Слабее. Ну, допустим, на 10% сильнее. Только паспорт перевешивает теперь его качества.

– Мозес – достойно, Кокорин – достойно, Урунов – так себе. А Газизов как тебе?

– Я пока не вижу, чтобы он что-то делал. Он взял команду и пока просто закрывает кормушки, воюет с агентами, дает забавные интервью, которые друг на друга не похожи. Как будто от настроения зависит. Пока никакой его работы нет.

– Ты шутишь? Команда на первом месте, а работы никакой нет?

– Его никакой. А какая его работа?

– Тимур, ну хватит.

– А какая его работа? Он купил защитника через 11 туров, не купил опорного полузащитника. А играет пока что команда, которую собрал Цорн.

– Но почему тогда команда с Цорном была шестой или восьмой?

– Потому что нужно было подождать немножко.

– Ну хорош, так можно ждать всю жизнь. Ты же деятель от футбола. Ты понимаешь, что есть ежедневное общение с футболистами, тренерами, заход в раздевалку.

– Согласен. Наверное, он привез из Уфы волшебную палочку.

– Есть ежедневная работа генерального директора – это тысячи контактов в день, общение, понимание ситуации. Разве нет?

– Не-не, может, офис там хорошо работает.

– Он летает на каждую встречу с командой, со всеми общается, решает бытовые вопросы, держит команду в тонусе.

– Что ты хочешь сказать? Если бы бы, условно, Цорн остался, они бы были восьмые?

– Я допускаю, что они не были бы первыми.

– Ну правильно, потому что это невозможно проверить. Цорну дали задачу разрушить команду Карреры.

– Это была сложная задача (смеется).

– Да. Но надо же было что-то построить. Он начал делать условный фундамент, привез хотя бы тренера, что-то с чем-то склеил, где-то угадал, не угадал. Но пришел человек, условно, на готовое и покупает игрока в основной состав в 11-м туре.

– Да почему на готовое?

– Он не купил шесть игроков, не привел тренера.

– Да почему весь смысл футбола в покупке игроков?

– А в чем смысл футбола?

– В игре на футбольном поле.

– Но это кто делает? Игроки. Спортивный директор тут при чем?

– Он не уволил Тедеско, а ведь мог.

– Мог, это его заслуга.

– Когда Газизова назначили, ты к его перспективам относился не очень. Изменил мнение?

– Нет. Я все равно считаю, что эта команда сейчас выжимает из себя максимум. Она не может никак прибавить. Они играют в очень примитивный футбол.

Сейчас команда дает результат, главное – Тедеско никто не мешает. В этом ты прав – это заслуга Газизова, что в работу тренера никто не лезет, – сказал Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну.

Агент Гурцкая у Нобеля: 18 млн за Хвичу, верит в звонки сверху по Кузяеву и Кокорину, не видит работы Газизова в «Спартаке»