Агент Гурцкая: «Работы Газизова пока нет. Пришел на готовое. Играет команда Цорна»

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о работе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
– Газизов сказал: «Я закрыл кормушку». Про кого это он так?
– Мне самому было бы очень интересно услышать – про кого он так сказал, какую кормушку, кто там кормился.
– От кого закрыл кормушку?
– От того, кто ему в летнее трансферное окно предлагал игроков. Только перед ними мог закрыть. У меня со «Спартаком» сейчас нет отношений, наблюдательные. Что хорошего в этой фразе? Он не получит игроков.
– Уже получил. Мозеса.
– 29-летнего готового игрока. Для чего тогда весь селекционный отдел? Мозеса искать не надо. Он в рынке, его все знают.
– «Спартак» взял Кокорина. Ты к этому нейтрально относишься?
– Он пока никакой. Надеюсь, разыграется.
– Это победа Газизова?
– Он брал проверенное качество. Как Мозеса. На бумаге хороший трансфер.
– И узбек Урунов.
– Пока не понимаю этот трансфер.
– Полтора миллиона евро за очень талантливого футболиста.
– Он занимает иностранное место, он слабее всех, кто играет в «Спартаке» на этой позиции.
– Он слабее Умярова?
– Слабее. Ну, допустим, на 10% сильнее. Только паспорт перевешивает теперь его качества.
– Мозес – достойно, Кокорин – достойно, Урунов – так себе. А Газизов как тебе?
– Я пока не вижу, чтобы он что-то делал. Он взял команду и пока просто закрывает кормушки, воюет с агентами, дает забавные интервью, которые друг на друга не похожи. Как будто от настроения зависит. Пока никакой его работы нет.
– Ты шутишь? Команда на первом месте, а работы никакой нет?
– Его никакой. А какая его работа?
– Тимур, ну хватит.
– А какая его работа? Он купил защитника через 11 туров, не купил опорного полузащитника. А играет пока что команда, которую собрал Цорн.
– Но почему тогда команда с Цорном была шестой или восьмой?
– Потому что нужно было подождать немножко.
– Ну хорош, так можно ждать всю жизнь. Ты же деятель от футбола. Ты понимаешь, что есть ежедневное общение с футболистами, тренерами, заход в раздевалку.
– Согласен. Наверное, он привез из Уфы волшебную палочку.
– Есть ежедневная работа генерального директора – это тысячи контактов в день, общение, понимание ситуации. Разве нет?
– Не-не, может, офис там хорошо работает.
– Он летает на каждую встречу с командой, со всеми общается, решает бытовые вопросы, держит команду в тонусе.
– Что ты хочешь сказать? Если бы бы, условно, Цорн остался, они бы были восьмые?
– Я допускаю, что они не были бы первыми.
– Ну правильно, потому что это невозможно проверить. Цорну дали задачу разрушить команду Карреры.
– Это была сложная задача (смеется).
– Да. Но надо же было что-то построить. Он начал делать условный фундамент, привез хотя бы тренера, что-то с чем-то склеил, где-то угадал, не угадал. Но пришел человек, условно, на готовое и покупает игрока в основной состав в 11-м туре.
– Да почему на готовое?
– Он не купил шесть игроков, не привел тренера.
– Да почему весь смысл футбола в покупке игроков?
– А в чем смысл футбола?
– В игре на футбольном поле.
– Но это кто делает? Игроки. Спортивный директор тут при чем?
– Он не уволил Тедеско, а ведь мог.
– Мог, это его заслуга.
– Когда Газизова назначили, ты к его перспективам относился не очень. Изменил мнение?
– Нет. Я все равно считаю, что эта команда сейчас выжимает из себя максимум. Она не может никак прибавить. Они играют в очень примитивный футбол.
Сейчас команда дает результат, главное – Тедеско никто не мешает. В этом ты прав – это заслуга Газизова, что в работу тренера никто не лезет, – сказал Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну.
Агент Гурцкая у Нобеля: 18 млн за Хвичу, верит в звонки сверху по Кузяеву и Кокорину, не видит работы Газизова в «Спартаке»