Генич, Казанский и Губерниев получили премии «Голос спорта» как лучшие комментаторы

В Москве прошла торжественная церемония вручения национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Ее учредила Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке ОКР.

Первыми лауреатами стали (премия имени Владимира Перетурина «Лучший футбольный комментатор») и (премия имени Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»).

получил премию имени Алексея Буркова «Лучший комментатор по олимпийским видам спорта».

Лауреатом премии Евгения Майорова «За лучший репортаж» стал Роман Скворцов, премию Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций» получил Сергей Курдюков, Анна Дмитриева и Александр Метревели стали обладателями премии Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж».

Лауреатами «Голоса спорта» также стали Елизавета Кожевникова (премия Нины Ереминой «Женский голос спорта») и Сергей Кривохарченко (премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»), комментатор Алексей Попов выиграл в номинации «Народный комментатор».

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