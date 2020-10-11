Куртуа о «Реале»: «Лучшая команда в мире. Мы здесь, чтобы выиграть больше трофеев»

Вратарь поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в .

«Это особые матчи, в которых мечтаешь принять участие, и в которых каждая команда стремится к победе. Надеюсь, это поможет выиграть у «Барселоны».

Класико важны, первая встреча между двумя грандами. Хотя сезон длинный и три очка в этом матче такие же, как и в любом другом туре.

Матчи идут быстро. Если мы выигрываем, не нужно расслабляться, потому что должны и дальше побеждать. Если другой результат, нельзя допускать, чтобы он повлиял на тебя.

Из-за уверенности и гордости важно выиграть. Будет хорошая и сложная игра. Всегда приятно встречаться с лучшими игроками мира. Я переживаю очень хороший момент в карьере. Все еще думаю, что есть пространство для совершенствования.

Сейчас очень прекрасный момент для клуба, в котором я играю. Это лучшая команда в мире, и мы здесь, чтобы выиграть больше трофеев. Если команда сплочена, сопернику будет очень сложно нас обыграть», – сказал бельгиец.