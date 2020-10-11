Евгений Гинер: «Я не специалист в футболе. Я специалист в руководстве и болельщик»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что не вмешивается в работу главного тренера команды .

– Я не тренер и не серьезный специалист в футболе. Я болельщик. Если я начну рассказывать, где неправильно сыграли или Ваня Обляков, – мне надо будет садиться на тренерскую скамейку и менять Виктора Михайловича. И как в 1990-е – быть одновременно президентом клуба, генеральным менеджером, главным тренером и еще селекционером.

– 20 лет у руля клуба – и статус просто болельщика?

– Я действительно не считаю себя специалистом в футболе – в том смысле, о котором вы говорите. Я специалист в руководстве. В чем разница – руководить металлургическим заводом или футбольным клубом? Ее нет! Собери правильный коллектив, найди людям работу – а тебя самого работа всегда найдет, – сказал Гинер.