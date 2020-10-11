Евгений Гинер: «У ЦСКА едва ли не самая молодая команда в Европе. Ребятам нужно время»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о перспективах нынешнего состава команды.

– Последний трофей ЦСКА взял два с небольшим года назад – Суперкубок России. Для какой-то команды – не срок. Но прежний ЦСКА каждый год что-то выигрывал.

– Думаю, люди видят, что у клуба началась новая эра. У нас едва ли не самая молодая команда в Европе. Понятно, что ребятам нужно время. Последние пару лет мы перестраиваемся. Да, хотелось бы как в сказке – по щучьему велению. Только 19-летние ребята начали вместе играть – и сразу чемпионы. Но в жизни так не бывает.

– Перестройка с явным акцентом на молодежь – шаг назад ради двух вперед?

– Почему? Это сразу шаг вперед. Увы, я не могу омолодить братьев Березуцких, Игнашевича, Вагнера, вернуть 2005 год. Надо двигаться дальше с новым составом. Мы не идем назад – мы просто обновились.

Костяк предыдущей команды формировался в период с 2001 по 2003 год. Многие ребята отыграли вместе по 15 лет. Понятно, что теперь должна быть следующая страница истории. Я рад, что за эти годы мы сумели сделать академию и большинство молодых ребят – наши воспитанники. Но им нужен какой-то срок, чтобы повзрослеть, возмужать.

– Насколько вы оптимистичны относительно ЦСКА прямо сейчас? Удивитесь ли, допустим, если команда станет чемпионом по итогам этого сезона?

– Нет, меня такие вещи не удивляют никогда. Мы уже неоднократно становились чемпионами…

– В других реалиях, с сыгранной командой…

– Сейчас она у нас тоже сыгранная. Мы потратили на это год, и сегодня потихоньку начинают появляться плоды. Мы играем иначе. Радует, что от футбола нынешнего ЦСКА можно получать удовольствие. Забить шальной гол, а потом встать сзади и отбиваться – не наш подход. Команда играет, бежит вперед, мне приятно видеть радостные лица молодых ребят. Не всегда получается побеждать, но это футбол, – сказал Гинер.