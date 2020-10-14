Новый главный тренер «Динамо» Шварц прибыл в Москву

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц и его помощник Волкан Булут прибыли в Москву.
Московский клуб в твиттере выложил видео, как специалистов встречают в аэропорту.
Напомним, 14 октября Шварц возглавил «Динамо». Контракт с немецким тренером подписан до конца сезона-2021/2022.
Помощниками Шварца стали Волкан Булут и Андрей Воронин.
Новый тренер «Динамо» – тоже друг Клоппа. В молодости схлопотал от Юргена в лицо, теперь берет с него пример и получает похвалу
⚡️Сандро Шварц и Волкан Булут в Москве! pic.twitter.com/WC2YAnHqNf— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 22, 2020