Новый главный тренер «Динамо» Шварц прибыл в Москву

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Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц и его помощник Волкан Булут прибыли в Москву.

Московский клуб в твиттере выложил видео, как специалистов встречают в аэропорту.

Напомним, 14 октября Шварц возглавил «Динамо». Контракт с немецким тренером подписан до конца сезона-2021/2022.

Помощниками Шварца стали Волкан Булут и Андрей Воронин.

Новый тренер «Динамо» – тоже друг Клоппа. В молодости схлопотал от Юргена в лицо, теперь берет с него пример и получает похвалу

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