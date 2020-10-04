Газзаев о Шварце: «Еще не начал работать, а уже поют дифирамбы. Ощущение, что кто-то хочет развалить великий клуб»

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о после матча с армейцами (1:3).

– Какое впечатление на вас произвело «Динамо»?

– Самое печальное и плачевное.

– Почему?

– Вы знаете, мне кажется, что на команде «Динамо» просто проводят какие-то непонятные мне эксперименты. Почему уволили Новикова? Молодой тренер потерпел поражение. Но зачем сразу его убирать?

Почему бы не дать ему возможность доработать хотя бы до зимней паузы? А там спокойно все обсудить и принять разумное, взвешенное решение. А все эти очередные сиюминутные перемены в клубе сказываются на результате и настроении футболистов.

В клубе надо крепко задуматься, к чему приведет назначение никому не известного Шварца. Когда же мы будем давать шанс нашим молодым российским специалистам?!

– Почему вы не верите в Шварца?

– Да я просто не знаю такого тренера, что он из себя представляет. Где он работал и чего добивался? В свое время я не знал игрока по фамилии «плеймейкер», а сейчас не знаю тренера по фамилии Шварц.

Удивительно. Немец еще не начал здесь работать, а ему уже поют дифирамбы. Мол, работал с Клоппом, способен ставить зрелищный, атакующий футбол.

– «Динамо» ждет приезда Шварца.

– Я правда не понимаю всех этих комплиментов в адрес немецкого специалиста, который еще ни одного дня не проработал в России. Да вы своих молодых тренеров цените!

Поддерживаете наших. Того же Новикова! Человек один матч проиграл – и все, на нем крест поставили. Да дайте человеку создать команду. Пусть набьет шишек, но не списывайте его при первой же неудаче. Наоборот – помогите!

Готов еще раз повторить: на «Динамо» кто-то сознательно ставит эксперименты! И к лучшему это точно не приведет. Такое ощущение, что кто-то хочет развалить великий клуб с огромными традициями, – заявил Газзаев.