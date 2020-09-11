Чтобы сыграть с «Барсой», Роналду должен сдать отрицательный тест на ковид за неделю до матча. Таков протокол УЕФА

Нападающий заразился коронавирусом.

Португалец рискует пропустить матч группового этапа против «Барселоны», который состоится 28 октября, поскольку, по протоколу , он должен сдать отрицательный тест на за 7 дней до игры.

При этом, чтобы заразившийся коронавирусом футболист получил допуск к матчу, документы о состоянии его здоровья и результаты тестов должны быть отосланы в консультативную группу УЕФА по соблюдению протокола.

Матч с «Барселоной» состоится через 15 дней. Роналду должен сдать отрицательный тест к 21 октября, чтобы принять участие в матче.

Ответная игра между клубами состоится 8 декабря. Португалец точно не сыграет против «Кротоне», киевского «Динамо» и «Вероны».