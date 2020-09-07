Самюэль Это′О: «В Махачкале было потрясающе. Горжусь, что могу назвать Керимова другом»

Теги премьер-лига Россия Самюэль Это′О Анжи Сулейман Керимов Футбол

Экс-нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это′О вспомнил период выступлений за махачкалинский клуб.

– В Махачкале «Анжи» обожали примерно все. Вспомните, как это было? Вас все обнимали? Стояли у окон гостиницы «Анжи»?

– О, это было очень классное время… Прошло уже больше 7 лет, но я до сих пор с теплотой вспоминаю Махачкалу. В Дагестане классные фанаты! Просто невероятные. И они всегда искренне поддерживали «Анжи».

В Махачкале было потрясающе. Мы могли наслаждаться морем, наслаждаться другими вещами, о которых люди не знали. В общем, замечательный этап моей карьеры.

– Третье место в РПЛ – успех для вас, или хотелось большего?

– Всегда приятно добиваться чего-то с родными людьми. А в российском клубе мне все были родными. Но, не скрою, очень хотел выиграть с «Анжи» трофей. Тем не менее, мы отлично выступали – Лига Европы, финал Кубка России, хорошие матчи в РПЛ.

– Скажите правду, ну вот прямо правду: вас позвали в клуб из России. Из непонятного для вас Дагестана. Деньги – это здорово, но в чем еще был стимул?

– Быть частью крутого проекта. Мне много рассказывали, что хотят сделать в «Анжи». Это и был мой стимул – помочь создать сильную команду. И ведь у нас многое получилось… И мне очень жаль, что не удалось закончить то, что мы делали в «Анжи».

– Сулейман Керимов – какой он вообще? Влиятельный человек? Слишком серьезный? Простой мужик?

– Он один из лучших президентов, которых я когда-либо видел в своей карьере. А я видел многих… Горжусь, что могу назвать Керимова своим другом.

Это великий мужчина. Он отдавал всего себя ради «Анжи», шел навстречу мечте. Керимов попадал в сложные ситуации, но всегда выходил из них с честью. Страсть – вот что движет этим замечательным человеком, – сказал Это′О.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья