Это’О обвинил France Football в неуважении: «Я провел 1-2 сезона справа, а центрфорвардом был 25 лет»

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Бывший нападающий «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это’О недоволен французским журналом France Football.

Вчера издание опубликовало список игроков, претендующих на звание лучшего левого, правого и центрального нападающего в истории. Это’О попал в число претендентов на звание лучшего правого форварда.

«Спасибо вам, но я провел 1-2 сезона на правом фланге, а на позиции центрфорварда играл на протяжении 25 лет. Неуважение со стороны France Football», – написал камерунец в твиттере.

Это’О является лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна.

Месси, Бекхэм, Роббен, Фигу и Бест – среди претендентов на звание лучшего правого нападающего в истории (France Football)

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