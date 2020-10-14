Гол защитника «Краснодара» Рамиреса претендует на звание лучшего в 1-м туре ЛЧ

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

В список попали удар защитника «Краснодара» в матче с «Ренном» (1:1), удар полузащитника в игре с «Шахтером (2:3), гол хавбека «Баварии» в матче с «Атлетико» (4:0) и мяч полузащитника «Аталанты» Алехандро Гомеса в ворота «Мидтьюлланда» (4:0).

Без лидеров «Краснодар» отошел от стиля и выпустил крайних защитников в атаку. 20 ударов «Ренна» не смущают – опасно было только в конце