Гол защитника «Краснодара» Рамиреса претендует на звание лучшего в 1-м туре ЛЧ

Теги Бавария Аталанта Лига чемпионов УЕФА рейтинги Лука Модрич Алехандро Гомес Краснодар Кристиан Рамирес Корантен Толиссо Футбол

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

В список попали удар защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса в матче с «Ренном» (1:1), удар полузащитника «Реала» Луки Модрича в игре с «Шахтером (2:3), гол хавбека «Баварии» Корантена Толиссо в матче с «Атлетико» (4:0) и мяч полузащитника «Аталанты» Алехандро Гомеса в ворота «Мидтьюлланда» (4:0).

Без лидеров «Краснодар» отошел от стиля и выпустил крайних защитников в атаку. 20 ударов «Ренна» не смущают – опасно было только в конце

 
 
 
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Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

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