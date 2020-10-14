Экс-инспектор ФИФА Бартфельд о 2-м голе «Локо» «Ред Буллу»: «Судья ошибся. Был прямой удар по ногам, пошло развитие атаки»

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд заявил, что второй гол в матче Лиги чемпионов с (2:2) был забит после нарушения правил, когда полузащитник москвичей ударил по ноге соперника.

«Фол, конечно, был – прямой удар по ногам, от этого пошло развитие атаки. Приятно, что «Локомотив» сравнял счет, но судья ошибся. Это бесспорный штрафной удар, было четко видно нарушение. Непонятно: судья стоял рядом, видел момент, он должен был сразу свистеть, никто слова бы не сказал.

Если говорить в целом, в процессе игры не видел, чтобы судья кому-то симпатизировал, вел игру так, как она шла», – сказал Бартфельд.

Матч «Ред Булл» – «Локомотив» обслуживала судейская бригада во главе с из Нидерландов.

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