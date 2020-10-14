Экс-инспектор ФИФА Бартфельд о 2-м голе «Локо» «Ред Буллу»: «Судья ошибся. Был прямой удар по ногам, пошло развитие атаки»

Теги Локомотив Лига чемпионов УЕФА судьи Ред Булл Зальцбург Сердар Гезюбююк Франсуа Камано Натан Бартфельд ТАСС Футбол

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд заявил, что второй гол «Локомотива» в матче Лиги чемпионов с «Ред Буллом» (2:2) был забит после нарушения правил, когда полузащитник москвичей Франсуа Камано ударил по ноге соперника.

«Фол, конечно, был – прямой удар по ногам, от этого пошло развитие атаки. Приятно, что «Локомотив» сравнял счет, но судья ошибся. Это бесспорный штрафной удар, было четко видно нарушение. Непонятно: судья стоял рядом, видел момент, он должен был сразу свистеть, никто слова бы не сказал.

Если говорить в целом, в процессе игры не видел, чтобы судья кому-то симпатизировал, вел игру так, как она шла», – сказал Бартфельд.

Матч «Ред Булл» – «Локомотив» обслуживала судейская бригада во главе с Сердаром Гезюбююком из Нидерландов.

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