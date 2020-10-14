Медведев о поражении «Зенита»: «Казалось, смотрим настольный футбол. Качество игры неудовлетворительное»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал поражение от (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Абсолютно неудовлетворительный результат. Проиграть, пропустив за минуту до конца добавленного времени, – это особенно обидно.

Если смотреть глубже, то причина поражения – это, конечно, неудовлетворительное качество игры, команда показала, на что она способна, только после того, как пропустила гол на 63-й минуте.

Уже не в первый раз обращаем внимание, что «Зенит» начинает играть, пропустив гол. После этого смогли сравнять счет, атаковали мощно, имели моменты, минимум три раза должны были забивать.

Уж один гол забить, чтобы повести, была возможность, но не забили, и в добавленное время после неудачной потери мяча пропустили мяч после фланговой атаки справа.

Думаю, не надо посыпать голову пеплом, это только первая игра из шести. Говорить, что кто-то сильнее или слабее, нельзя, в Лиге чемпионов все команды сильные и способные продемонстрировать хороший футбол.

В Лиге чемпионов любая ошибка наказуема. Это касается и первого гола, когда не удалось вынести мяч за пределы поля, и второго гола, когда вместо того, чтобы подержать мяч или вынести его, чтобы сгруппироваться, потеряли его.

Не хватило победного куража, это одна из причин поражения. Особенно во второй половине первого тайма казалось, что мы смотрим настольный футбол, когда игроки привязаны к своим позициям и не могут передвигаться, открываться.

Стоячая ситуация позволила «Брюгге» контролировать середину поля и подступы к своей штрафной площади», – заявил Медведев.

Семак ничего не изменил даже после провального первого тайма. «Зенит» и правда мог выиграть, но все очень грустно