Губерниев о поражении «Зенита»: «Итог не очень справедлив. Ничья объективнее»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в стартовом туре группового турнира .

«К концу матча наши уже еле ползали. Каждая атака шла долго и до чего-то опасного. К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов.

Середину поля наши проиграли полностью. Ванакен смотрелся очень сильно на фоне Барриоса и Оздоева.

Итог не очень справедлив. Ничья объективнее.

Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго. Верим в команду!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Семак ничего не изменил даже после провального первого тайма. «Зенит» и правда мог выиграть, но все очень грустно