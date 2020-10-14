Губерниев о поражении «Зенита»: «Итог не очень справедлив. Ничья объективнее»

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в стартовом туре группового турнира Лиги чемпионов

«К концу матча наши уже еле ползали. Каждая атака «Брюгге» шла долго и до чего-то опасного. К прессингу на своей половине поля «Зенит» оказался не совсем готов.

Середину поля наши проиграли полностью. Ванакен смотрелся очень сильно на фоне Барриоса и Оздоева. 

Итог не очень справедлив. Ничья объективнее. 

Играть «Зениту» надо бы начинать с первого тайма, а не с 65-й минуты второго. Верим в команду!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале. 

Семак ничего не изменил даже после провального первого тайма. «Зенит» и правда мог выиграть, но все очень грустно

 

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