Вратарь «Брюгге» Хорват о 2:1 с «Зенитом»: «Доказали, что не стоит считать нас заведомыми аутсайдерами»

Вратарь «Брюгге» дал комментарий после матча чемпионов с «Зенитом» (2:1).

«Очень рад, что смог помочь команде, выручить в нескольких эпизодах. Конечно, было непросто выходить на матч после длительной паузы, после столько времени без игровой практики, однако мы все вместе справились. Я очень благодарен партнерам, которые мне помогли в нескольких эпизодах.

Думаю, только что мы доказали, что не стоит считать «Брюгге» заведомым аутсайдером группы», – сказал Хорват.

Голы «Брюгге» – мучение «Зенита»: дал нанести три удара из штрафной подряд, а на последней минуте пустил во вратарскую