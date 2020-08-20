«Со статьей не согласны. Это покушение на убийство, он бил ногой в голову». Адвокат избитого Широковым судьи об уголовном деле

Адвокат Александр Островский, защищающий интересы судьи Никиты Данченкова, прокомментировал новость о возбуждении уголовного дела против экс-полузащитника сборной России Романа Широкова.

«Вполне вероятно, что завели уголовное дело. Скорее всего, по статье 115 УК РФ, по второй статье. Официально нас еще не уведомляли.

Мы с этой квалификацией не согласны. Мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет.

Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Это покушение на убийство, и полиция неверно квалифицировала.

Широков бил ногой в голову, и если не прикрывать голову руками, то она бы отлетела», – сказал Островский.

Напомним, в августе во время матча Московского Кубка Селебрити между любительскими командами и «Ничего обычного» Широков избил судью Никиту Данченкова.

На Широкова завели уголовное дело за избиение судьи. Максимальная санкция – 2 года лишения свободы

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что ##### [вдарит] за красную карточку – и ##### [вдарил]