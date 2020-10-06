Одемвинги о Мозесе: «Он спрашивал про расизм в России. Бывают разные люди, но нигерийцев там всегда любили»

Бывший нападающий «Локомотива» рассказал о переживаниях защитника перед переездом в Россию.

– Виктор Мозес рассказал, что консультировался с вами по поводу переезда в Москву.

– Сначала я сам у него спросил, какая у него ситуация, что ищет. Он же последние пару лет был в аренде – сначала в «Фенербахче», потом в «Интере». Я слышал, что есть какой-то интерес к нему от «Спартака», но он сказал: «Да, я раздумываю, у меня есть пара предложений. Решение еще не принял».

Потом мы поговорили. Он хотел чуть больше узнать. Я рассказал ему, что «Спартак» – большой клуб, стадионы в Премьер-лиге хорошие.

Конечно, сейчас без фанатов, но когда все восстановится, атмосфера будет отличная. Рассказал, что клуб играет в хороший футбол, который ему подойдет.

Виктор – футболист скорее атакующий, нежели оборонительный. Может сыграть слева и справа в полузащите. На этих позициях он интереснее как игрок. У него есть семья, дети. Сказал ему, что в России есть английские школы, да и вообще все проблемы, которые могут появиться, решаемы.

Слышал даже, что в Москве есть ресторан с блюдами нигерийской кухни. Хотя сейчас он стал меньше ее есть. Когда еще играл в «Сток Сити», такая пища помогла нарастить мышечную массу, но это замедляло скорость. Полеты Лондон – Москва ближе, чем он думал. Ему этого достаточно было.

Дал понять ему, что если есть какие-то вопросы, то я всегда готов помочь. Сказал, что у меня есть друзья в Москве, которые разговаривают по-английски, так что одиноко ему там не будет. Надеюсь, у него все получится в «Спартаке».

– У Мозеса был страх перед переездом в Россию?

– Нет. Он спросил про расизм. Я ответил, что как и везде в Европе и мире. Бывают разные люди и ситуации. Но! В России всегда любили нигерийцев. Можно спросить у Виктора Обинны, Сани Кайта, Чиди Одиа, Августина Эгуавона, Джеймса Обиоры.

Сказал, чтобы он проверил историю нигерийских футболистов, и если есть сомнения, то пусть позвонит каждому. Я не знаю ни одного, кто о России плохо отзывается. Все ее любили и наслаждались временем в этой стране.

Недавно в инстаграме выставлял публикацию, в которой пел песню «Я буду» группы 5sta Family, и Сани Кайта прокомментировал, что это его любимая песня. Слов толком не понимает, а музыку любил, когда был в России, – сказал Одемвинги.