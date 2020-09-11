Озил получил 8 млн фунтов от «Арсенала» – бонус за лояльность

Полузащитник «Арсенала» получил от клуба значительную выплату в конце сентября.

«Канониры» выплатили немецкому игроку бонус за лояльность в размере 8 млн фунтов, сообщает The Athletic.

Подобный бонус полагался Озилу по условиям контракта, заключенного в январе 2018 года.

Сообщалось, что 31-летний футболист получает в «Арсенале» 350 тысяч фунтов в неделю, являясь самым высокооплачиваемым игроком команды.

В нынешнем сезоне Озил не провел ни одного матча в АПЛ, а также не был включен в заявку лондонского клуба на Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов расторгнуть контракт с Озилом, однако игрок хочет 13 млн фунтов.

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