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L’Equipe: «Барселона» выплатила 120 млн евро за трансфер Гризманна

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал еще ближе к трансферу в «Барселону».

По информации L’Equipe, каталонский клуб произвел платеж, необходимый для активации опции о выкупе француза за 120 миллионов евро. Издание уточняет, что подобная транзакция требует улаживания бюрократических формальностей, из-за чего возникают задержки. По этой причине деньги поступят на счет «Атлетико» только в пятницу.

Ранее сообщалось, что Гризманн подпишет с «Барселоной» 5-летний контракт и заработает 105 миллионов евро.

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